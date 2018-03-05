Анатолий Воронин: гордость за страну начинается со своего двора

Анатолий Воронин, ректор Петрозаводского госуниверситета, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, прокомментировал «Республике» работу сегодняшнего форума по приоритетному федеральному проекту «Комфортная городская среда».

— Очень хорошо, что этот форум состоялся, он покажет первые итоги действия программы этого года. И мне очень приятно, целый ряд проектов – результат работы преподавателей и сотрудников нашего университета. Мне кажется, «Комфортная городская среда» — это очень здорово, потому что мы можем говорить о каких-то больших достижениях, но если человек при этом видит проблемы в своем дворе или городском парке, наверное, это совершенно неправильно. Самое главное, что очень часто для формирования комфортной среды не нужны очень большие финансы. Прежде всего нужны объединение людей, волонтерская работа, интересные проекты.

Напомним, в этом году население подало 135 заявок на благоустройство общественных территорий (парков, бульваров, пешеходных зон), из которых на народное голосование 18 марта попадут 88 проектов. Подавляющее большинство подали жители столицы Карелии – 62 проекта, на втором месте — Кондопога (31 заявка). Рейтинговое голосование пройдет 18 марта 2018 года, в день выборов президента страны. Максимальное число проектов, которые выполнят в текущем году, – три.