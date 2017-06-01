Александр Чепик: «Карелия должна стать регионом, о котором начнут говорить»

Александр Чепик высоко оценил итоги первого дня Петербургского международного форума, который стартовал сегодня в Северной столице. По мнению премьер-министра, форум — это хорошая площадка для делового общения и позиционирования региона.

– Это международный форум, поэтому он формирует мнение, в том числе иностранных инвесторов. Участники форума бьются не только за инвестора, но и за идеологию развития бизнеса в своих регионах, – рассказал Александр Чепик.

По мнению премьер-министра, республике необходимо изменить нормативную базу для того, чтобы наладить эффективную работу с инвесторами.

– Мы должны перенимать опыт компаний, которые достигли успеха, мы должны быть регионом, о котором начнут говорить, – считает премьер-министр.

Начать предлагается с поддержки конкретных отраслей: переработка ягод, народная фармацевтика, различные варианты экопроизводств. По мнению Александра Чепика, создавая выгодные условия для развития такого бизнеса в Карелии, можно привлекать не только российские, но и международные компании.