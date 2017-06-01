Александр Чепик: «Карелия должна стать регионом, о котором начнут говорить»

Премьер-министр правительства Карелии назвал направления бизнеса, на которые планируется делать ставку.

Александр Чепик высоко оценил итоги первого дня Петербургского международного форума, который стартовал сегодня в Северной столице. По мнению премьер-министра, форум — это хорошая площадка для делового общения и позиционирования региона.

– Это международный форум, поэтому он формирует мнение, в том числе иностранных инвесторов. Участники форума бьются не только за инвестора, но и за идеологию развития бизнеса в своих регионах, – рассказал Александр Чепик.

По мнению премьер-министра, республике необходимо изменить нормативную базу для того, чтобы наладить эффективную работу с инвесторами.

– Мы должны перенимать опыт компаний, которые достигли успеха, мы должны быть регионом, о котором начнут говорить, – считает премьер-министр.

Начать предлагается с поддержки конкретных отраслей: переработка ягод, народная фармацевтика, различные варианты экопроизводств. По мнению Александра Чепика, создавая выгодные условия для развития такого бизнеса в Карелии, можно привлекать не только российские, но и международные компании.

 

Общество   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Горожанин

    Бред полный.

  • Е.Головань

    ????? Господи, кого ставят на такие ответственные посты и кто? … Карелия на сегодня и на ближайшие (в лучшем случае) 10-15 лет ДОТАЦИОННЫЙ РЕГИОН. От этого и плясать надо… Надергают клоунов хрен знает откуда, а затем только меняют одного на другого. Ребята, ну нельзя же так! Лес и камень не бесконечны в республике!! На ягодах далеко не уедешь — это направление может существовать как дополнительное развитие экономики Карелии, но не более…

    Сегодня необходимо целенаправленно восстанавливать, а теперь уже по новой проходить процесс становления и развития например, радиоэлектронники (здесь может быть и нанотехнологии и пр.) и других отраслей. Что за ересь на форумах озвучивают — кошмар!

    P.S.: Хотя, зачем я ТАКИМ ЛЮДЯМ подсказываю — они же и без нас «серых местных неандертальцев» всё знают и умеют. Сменили шило на мыло, бл.!