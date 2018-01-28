Акция в поддержку Юрия Дмитриева прошла в Петрозаводске

Пикет в поддержку историка Юрия Дмитриева, прошедший сегодня на набережной, получился немногочисленным. На набережную Петрозаводска к специально огороженной территории пришли сторонники Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении порнографии.

Отметим, что Юрия Дмитриева, который провел в СИЗО больше года 27 января освободили из под стражи, оставив под подпиской о невыезде. Это произошло после того, как эксперты, проводившие анализ фотографий, сделанных Дмитриевым, не нашли в них признаков порнографии.

Сам Юрий Дмитриев на пикете не появился, но по телефону поблагодарил всех его участников за поддержку. Отметим, что акция была согласована с властями города. За порядком следили несколько десятков сотрудников полиции.