Память — для всех

Карелия готовится к празднованию 9 мая. Подробности обсуждали сегодня на заседании организационного комитета «Победа» в правительстве Карелии.

Республика уже закупила 30 тысяч георгиевских лент, гражданский почетный караул уже занял свое место около поста №1 – вечного огня. Одна из главных акций предстоящего праздника — «Бессмертный полк». Уличное шествие пройдет 9 мая во всех районах Карелии. В прошлом году в нем участвовали 30 тысяч человек. В рамках этой акции жители Карелии могут узнать о судьбе пропавших в Великую отечественную войну родственников – для этого нужно подать заявку в Минспорта.

– Сейчас активно идет подготовка, изготавливаются штендеры, – рассказал министр по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александр Воронов. – Средняя стоимость изготовления — в карельских типографиях около 300 рублей. Для ветеранов и пенсионеров это ощутимая сумма.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков отметил, что с эту проблему власти должны взять в свои руки.

– Это должно быть бесплатно. В максимально короткие сроки к 9 мая нужно изготовить нужную людям атрибутику, фотографии для участия в акции «Бессмертный полк». Я не думаю, что это огромные средства, это святое дело. Мы должны помочь ветерану или любому человеку, который не может его решить.

Кроме того, в Карелии пройдет конкурс патриотической песни и конкурс исследовательских работ, посвященный событиям войны. В Карелию в следующем году приедут работать 19 поисковых объединений со всей России. Это вдобавок к 36 нашим местным отрядам.

Они, кстати, по итогам прошлого сезона подняли в Карелии 751 солдат, личности 82-х удалось установить. В конце заседания врио главы наградил лучших поисковиков.