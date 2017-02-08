8 февраля: главное за день

Сегодня в Петрозаводск приехала делегация президентского Совета по правам человека. Председатель Совета Михаил Федотов встретился с главой Карелии Александром Худилайненом, после этого члены делегации ответили на вопросы местных СМИ. Также федеральные гости побывали в ПетрГУ, встретились со студентами и с ректором университета Анатолием Ворониным.

70-летняя женщина едва не стала жертвой мошенников. Неизвестные действовали по стандартной схеме: заявили, что ее сын избил человека, и потребовали денег, чтобы избавить его от уголовной ответственности. Женщина ответила, что все деньги хранит на сберкнижке, после чего сразу сообщила о звонке в полицию.

Сегодня утром в Петрозаводске иномарка врезалась в камеру видеофиксации нарушений ПДД. От удара камера отлетела на встречную полосу и врезалась в ехавшую по ней машину. В городской ГИБДД сообщили, что пострадавших в аварии нет.