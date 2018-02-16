60 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселят в Карелии в 2018 году

Власти Карелии к концу 2018 года планируют завершить программу расселения аварийного жилья. Об этом рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава республики Артур Парфенчиков.

Регион не успел выполнить эту программу до 1 сентября 2017 года, передает ТАСС.

— У нас осталось около 35 тысяч квадратных метров нерасселенного жилья, которое было признано аварийным до 2012 года, и еще 24 тысячи квадратных метров аварийного жилья, которое не было учтено, но было выявлено в 2017 году. Я думаю, что мы справимся за оставшиеся десять месяцев, — сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, на расселение республике выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Деньги на софинансирование программы расселения в бюджете региона имеются. Новое жилье получат более трех тысяч человек.

— Те подрядчики, которые будут с нами работать по многоквартирной застройке, я думаю, они справятся. Они нас никогда не подводили и уже начинают работать, — отметил глава Карелии.

По его словам, власти серьезно повысили требования к сдаваемому жилью. В оценке качества квартир участвуют сами граждане. Также ведется работа по устранению замечаний жильцов к домам, которые были построены в рамках программы расселения в предыдущие годы.