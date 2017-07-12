Эксперты назвали Артура Парфенчикова лидером медиарейтинга

Врио главы Карелии прибавил 18 пунктов в рейтинге «Медиалогии», сообщают «Новые Известия». Таким образом на сегодняшний день он возглавляет список.

Также на прошлой неделе эксперты холдинга «Минченко консалтинг» оценили избирательные кампании врио губернаторов. По их мнению, у Артура Парфенчикова получился хороший старт из плохой позиции.

— Чтобы найти верную точку приложения усилий, запускается сразу много активностей разного рода, — отмечают они.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов отметил вхождение врио главы Карелии в рейтинг губернаторов-блогеров.

— Интернет все больше входит в информационное пространство и становится ключевым фактором, влияющим на поколение 20-30-летних. Парфенчикова и его команду стоит только похвалить за желание работать в соцсетях, — подчеркивает он.