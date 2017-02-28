Парфенчиков поддержал деньгами благоустройство тропы в Петрозаводске

Авторы проекта «Зеленая тропа у Лососинки», ставшего одним из победителей отбора в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Петрозаводске, собрали необходимую сумму на его реализацию. Об этом «Республике» сообщила общественница Анастасия Неровная.

— Минимальное количество денег, необходимое по условиям конкурса, мы собрали. Но сбор не останавливаем: чем больше средств соберем в рамках проекта, тем больше сможем потратить на благоустройство, — сказала она.

В ближайшее время общественники приступят ко второму этапу проекта, включающему проведение субботников возле реки. Помощь в организации этих мероприятий, по словам Неровной, активистам пообещал оказать врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Кроме того, сегодня он перевел в пользу проекта пять тысяч рублей.

Анастасия отметила, что по условиям ППМИ средства должны быть реализованы до конца года.

— Но мы очень хотим, чтобы инфраструктурой можно было пользоваться уже в июне-июле. В конце марта должен быть объявлен тендер, мы узнаем подрядчика и, как только сойдет снег, начнем благоустройство, — добавила Неровная.

Ранее Артур Парфенчиков уже привлекал внимание к проекту благоустройства тропы возле Лососинки. На прошлой неделе на своей странице в Facebook он попросил подписчиков поддержать инициаторов благоустройства.

Подробнее о проекте «Зеленая тропа у Лососинки» можно узнать из нашего текста или в его группе во «ВКонтакте».