Минимальную цену на водку предложили поднять на 15 процентов

Министерство финансов России разработало проект приказа о повышении минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью более 28 градусов. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Согласно документу минимальная розничная стоимость полулитровой бутылки водки увеличится со 190 до 219 рублей. Минимальную закупочную цену от оптовика при этом повысят до 182 рублей (ранее – 174 рубля за 0,5 литра).

Как сообщает издание, увеличить минимальную цену крепкого алкоголя в министерстве предлагали еще в августе 2016 года. Тогда повышение аргументировалось ростом тарифов на электроэнергию и удорожанием ржи, пшеницы и ячменя, используемых при производстве алкоголя.

О необходимости повышения минимальной цены ранее неоднократно заявляли производители крепкого алкоголя. По их мнению, МРЦ на водку должна превышать 220 рублей за 0,5 литра.