29 января: главное за день

В этом году, скорее всего, не получится приступить к строительству стелы «Петрозаводск – город воинской славы». Об этом сегодня на встрече со СМИ сообщила сити-менеджер карельской столицы Ирина Мирошник. Во-первых, до сих пор идут дискуссии о месте, где нужно установить стелу. А во-вторых, найти 70 миллионов рублей (это примерная стоимость объекта) в дефицитном бюджете города пока не представляется возможным.

Суд обязал расторгнуть трудовой договор с заместителем главы администрации Беломорского района. Как сообщает карельская прокуратура, проверка установила, что у чиновника нет высшего образования, наличие которого обязательно для такой должности.

С 12 февраля в Петрозаводске начнет действовать обновленная маршрутная схема, которая предполагает движение автобусов в микрорайон «Облака». На новую остановку, получившую название «улица Энтузиастов», станут заезжать автобусы трех маршрутов – № 9, № 19 и № 26.

Музей-заповедник «Кижи» будет сотрудничать с китайским заповедником Уишань в провинции Фуцзянь. Сотрудничество предполагает проведение совместных фотовыставок, чайного фестиваля на острове Кижи, фестиваля традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата».