25 января: главное за день

В Петрозаводске прошло первое в этом году заседание Законодательного собрания Карелии. Депутаты рассмотрели несколько важных законопроектов. В частности, они поддержали в первом чтении идею увеличить количество рабочих мест для инвалидов на предприятиях республики и снизить цену на землю для владельцев блок-секций. Кроме того, парламентарии утвердили Дмитрия Родионова в должности заместителя премьер-министра региона.

Сегодня днем в домах 800 человек в Карелии отключили электричество. Без света остались девять населенных пунктов в трех районах республики. Кроме того, утром сообщалось о неполадках на линиях электропередачи в деревне Шуезеро и поселках Пушной и Лехта в Беломорском районе, а также в Луусалми Калевальского района. По информации «Карелэнерго», на данный момент повреждения найдены и электроснабжение в этих населенных пунктах восстановлено.

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился со студентами и их родителями, чтобы поздравить с Днем студента – праздником, который в России отмечают 25 января. Утром он также вручил благодарственные письма молодежи, которая внесла большой вклад в развитие студенческого движения.