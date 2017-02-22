22 февраля: главное за день

Глава Карелии произвел первые кадровые назначения, три тысячи рабочих мест должно появиться в Карелии до конца года, аферист, присваивавший чужие квартиры, пойдет под суд — главные новости дня в обзоре «Республики».

Артур Парфенчиков произвел первые кадровые назначения. Глава республики вернул на работу руководителей, которых по закону освободили от должности после ухода предыдущего руководителя региона.

Три тысячи рабочих мест предложили создать в Карелии до конца года. Вакансии должны открыться согласно приоритетной программе «Комплексное развитие моногородов», реализация которой на федеральном уровне стартовала в ноябре прошлого года.  Больше всего вакансий, по задумке Фонда развития моногородов, должно появиться в Сегеже, Кондопоге и Надвоицах.

Житель Петрозаводска пойдет под суд за присвоение чужих квартир. Мужчина с двумя сообщниками предлагал людям денежные займы, а в качестве гарантии возврата денег требовал «фиктивно» оформить на него недвижимость. Своими действиями обвиняемый причинил людям ущерб на сумму боле шести миллионов рублей.

 

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