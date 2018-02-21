21 февраля: главное за день

«Сямозерское дело» будут рассматривать в Петрозаводске. Верховный суд удовлетворил ходатайство защиты подсудимых, просивших перевести рассмотрение дела в Петрозаводский городской суд. Это связано с тем, что все фигуранты уголовного дела проживают или находятся под арестом в Петрозаводске, следовательно, им будет проще добираться до суда. Есть еще два уголовных дела. Первое возбуждено по статье «халатность». Его фигурантами стали две чиновницы из московского департамента соцзащиты населения. Второе возбуждено по факту многочисленных нарушений закона в парк-отеле «Сямозеро». Оно расследуется в федеральном Следкоме.

Число заболевших кишечной инфекцией жителей Чалны продолжает расти. За прошедшие две недели к медикам обратились 48 человек, среди которых 37 — дети. Все проходят амбулаторное лечение. По результатам лабораторных исследований у шести человек установили норовирусную инфекцию, у двух — гастроэнтерит. Специалисты продолжают обеззараживание водопровода в Чалне, поскольку, по предварительным данным, именно вода стала источником заражения кишечной инфекцией.

Петрозаводскому отелю «Фрегат» присвоена категория «4 звезды» по итогам официальной сертификации. В результате реконструкции отель увеличил фонд до 80 номеров и обновил интерьеры. Помимо этого в гостинице появились шесть современных конференц-залов для организации деловых и частных мероприятий. Каждый зал имеет название, связанное с флотской тематикой: «Бриг», «Люгер», «Бригантина», «Каравелла», «Корвет» и «Линкор».

Майор Росгвардии из Петрозаводска стала одной из победительниц конкурса красоты. Юлия Акимова завоевала титул «Третья вице-миссис конкурса «Миссис Великая Русь. Карелия-2018». Финал конкурса состоялся 15 февраля в Петрозаводске. Жюри оценило художественные номера, танцы, дефиле, подготовленные Юлией Акимовой. Майор замужем, воспитывает троих детей: старшей дочери уже четырнадцать лет, средней — восемь, сыну — шесть.