20 декабря: главное за день

Рыбовод из Кондопоги Николай Федоренко признан человеком 2017 года в Карелии. Сегодня предпринимателя чествовали в Музыкальном театре республики. Артур Парфенчиков вручил предпринимателю памятную грамоту и знак «Человек года», а также поблагодарил Николая Федоренко за труд на благо Карелии.

Сегодня на сессии Петросовета депутаты, кроме того, что приняли бюджет на следующий год, изменили главный финансовый документ года уходящего. Казна столицы Карелии в 2017 году увеличилась на 339 миллионов рублей. Также депутаты проголосовали за увеличение предельного тарифа за проезд в троллейбусах. С 1 января он вырастет на 5 рублей и составит 25 рублей.

Новые банкноты 200 и 2000 рублей привезут в банки Карелии на следующей неделе. Банковские работники в частности сообщили, что введенные в оборот новые банкноты призваны снизить инфляцию и упростить наличные расчеты. Например, сейчас, чтобы сделать платеж без сдачи на сумму 4 900 рублей, требуется как минимум 9 банкнот (четыре раза по 1000, 500 и четыре раза по 100). С введением новых номиналов можно будет обойтись пятью ассигнациями (2 раза по 2000, 500 и 2 раза по 200 руб). Массовый выпуск в обращение запланирован на декабрь. Банкиры подчеркивают, что новые купюры – это законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса.В случае если новые банкноты отказываются принимать к оплате, граждане могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными, их тираж не ограничен.

Следком Карелии окончил расследование уголовного дела в отношении бывшего врача-педиатра Межрайонной больницы № 1 Костомукши. Бывшего работника больницы обвиняют по статье Уголовного кодекса «причинение смерти по неосторожности». Дело направлено в суд. По версии следствия, в августе 2017 года обвиняемая посещала на дому 17-летнюю девушку, которая жаловалась на высокую, не снижающуюся несколько дней температуру. По версии следствия, врач неверно поставила диагноз, что повлекло смерть потерпевшей.