16 проектов благоустройства в районах Карелии профинансируют из бюджета республики

В Карелии подвели итоги конкурса общественных инициатив, предложенных ТОСами – территориальными общественными самоуправлениями. Всего активные граждане подали 43 проекта, связанных с благоустройством, повышением безопасности и сохранением объектов культурного наследия. Победителями стали 16 из них, на реализацию каждого из бюджета республики выделят до 300 тысяч рублей, общая сумма субсидий – около трех миллионов.

Напомним, территориальные общественные самоуправления как форма самоорганизации граждан существует в Карелии с 2014 года, однако только сейчас стала набирать обороты. В ТОС могут объединиться жители одного подъезда, дома, группы домов, микрорайона или села. Цель такого объединения – улучшение жизни на конкретно взятой территории.

Сегодня в Карелии существует 52 ТОСа. 11 из них были созданы еще в 90-е годы и сегодня неактивны, хоть и существуют на бумаге. Активных самоуправлений – порядка 40, практически все они появились недавно.

В прошлом году власти республики объявили конкурс: предложили ТОСам написать социальные проекты или проекты по благоустройству. Жители активно откликнулись: предложили идеи по обустройству дворов, установке детских и спортивных площадок, территорий для выгула собак.

— Средства, по условиям конкурса, можно пустить даже на проведение массовых мероприятий, связанных с традиционным народным творчеством, но таких проектов не было вообще, — рассказала начальник управления по вопросам муниципального развития Министерства национальной политики Ольга Бурак. — В основном граждане хотят как-то улучшать инфраструктуру своего населенного пункта, вплоть до ремонта небольших учреждений в селе или деревне. Мы понимали, что там это, может быть, единственные очаги культуры, выполняющие самые разные функции: там и выборы проходят, и культурные мероприятия, и спортивные. Поэтому на такие проекты обращали особое внимание.

Несколько проектов предложили ТОСы из Суорявского района, где зарегистрировано больше всего самоуправлений – тринадцать. В числе победителей – инициативы из Суоярви и Найтенъярви.

— Наше население уже участвовало и в программе поддержки местных инициатив, и в «Комфортной городской среде», — сказал глава администрации Суоярвского района Олег Болгов. — Люди видят, что это реальный инструмент, который позволяет что-то улучшить в городе, в поселке, во дворе. Поэтому на сегодняшний день жители интересуются, проявляют активность, ну а местная власть поддерживает.

Постановление о распределении средств из республиканского бюджета уже готово и направлено в Минфин Карелии. Из региональной казны каждый проект получит 90% от нужной суммы, еще 10% — софинансирование со стороны ТОСа: собственные или спонсорские средства.