14 школьников из Донбасса встречают Рождество в столице Карелии

Сегодня в кинотеатре «Калевала» в Петрозаводске 14 школьников из Донецкой области встретились и поговорили с председателем Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений» Александром Анишиным. Депутат горсовета и поисковик обсудил с жителями Донецка и Макеевки общую военную историю, вручил сладкие и памятные подарки.

— Подарил книги «Оборона Петрозаводска. Сентябрь 1941 года». Подробно поговорили с ребятами, я рассказал им о нашей поисковой деятельности, об отношении к братскому украинскому народу, — отметил в беседе с «Республикой» Александр Анишин.

Идея пригласить в Петрозаводск детей из Донбасса принадлежит Отдельскому казачьему обществу Карелии. Школьники проведут в Петрозаводске большую часть новогодних каникул: с 4 по 9 января. Остановились на улице Щорса — в кадетском корпусе имени Александра Невского.

— Мы неоднократно к ним ездили, занимались с детьми в Донецке. И возникла идея пригласить с ответным визитом их сюда, — рассказал нам походный атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев. — Чтобы они посмотрели на республику Карелия, на север, поучились каким-то прикладным вещам, которые им интересны: они по большей части дети из военно-патриотических клубов, дети сотрудников различных силовых структур. Например, сборка-разборка оружия, снаряжение магазина, то, что на «Зарницах» детям пригодится. У нас такая историко-патриотическая программа. Сегодня у нас целый день разговор о Карелии, о русском Севере, культуре, традициях, проводим с ними творческие мастер-классы.

Кроме того, перед сегодняшней встречей с поисковиками гостям показали фильм «Движение вверх»: про легендарную победу советской олимпийской сборной по баскетболу над считавшимися «непотопляемыми» американцами. Dream team была «потоплена» в Мюнхене в 1972 году.