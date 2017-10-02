12 тонн корма закупили для коров АО «Пряжинское»

Для коров АО «Пряжинское» закупили 12 тонн комбикорма. Об этом рассказала в соцсети жительница Пряжи Екатерина Ефремова, которая в субботу, 30 сентября, организовала сбор денег на корм для животных. Стоимость поставки превысила 143 тысячи рублей.

— Из Эссойльского совхоза готовы передать машину сена, но мы не знаем, как ее вывезти. Может, кто-то поможет найти? Из Шуи готовы выделить самосвал картофеля — тоже проблема с транспортом, — написала Екатерина Ефремова в обращении.

Общественница также рассказала, что пушной зверь, который также находится на ферме, накормлен:

— Корм есть, но есть проблема с оборудованием. Точнее, с дробилкой для корма. Нет специалистов, которые отремонтируют ее, чтобы шел автоматический процесс подачи кормов.

Напомним, общественница Екатерина Ефремова в субботу поздно вечером опубликовала сообщение с просьбой о помощи. Женщина рассказала о том, что коровы умирают от голода, их нечем кормить, и призвала жителей Карелии скинуться на корм скоту. К вечеру воскресенья на счет поступило 256 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы купить животным корм на несколько дней.

Проблемы у АО «Пряжинское» начались в 2016 году. С сентября на предприятии начались перебои с зарплатой, в январе 2017-го работники вышли на забастовку. В 2017 году на предприятие пришел новый генеральный директор. С начала года удалось решить часть проблем, в том числе частично погасить долги по зарплате.

К концу прошлой недели ситуация сложилась критическая. Скот кормили гнилым сеном. В воскресенье закончилось и оно.

Теперь правительство Карелии готово объявить в Пряжинском районе режим чрезвычайной ситуации: это позволит кормить скот за счет средств резервного фонда республиканского бюджета с последующим выставлением счета собственнику.