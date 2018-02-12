12 февраля: главное за день

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Медвежьегорский молокозавод. Руководителю региона показали новую упаковку продукции, которая уже с марта будет поступать в магазины республики. Бренд «Молзавод Медвежка» появится на всех 12 видах продуктов, выпускаемых предприятием.

Спортсмен-опорник Мирослав Аристовиз из Карелии завоевал серебро на чемпионате России по пауэрлифтингу. Карельский спортсмен выступал в категории до 65 килограммов и в тяжелой борьбе завоевал серебряную медаль, уступив только сопернику из Чебоксар, рекордсмену России, Европы и мира Дмитрию Степанову. В мае Мирослав Аристов будет представлять страну на чемпионате Европы во Франции.

Карелия в четвертый раз примет этап Кубка мира по ралли-рейдам на этой неделе. В рамках соревнований также пройдет этап чемпионата России. На гонку зарегистрировались 39 экипажей из 13 стран. Будут представители Франции, Катара, Польши, Бельгии, Словакии, Чехии, Финляндии, Саудовской Аравии, Латвии, Аргентины и Румынии. В том числе в гонках будет участвовать победитель Кубка мира Нассер Аль-Аттия из Катара.

Карелия и Кабардино-Балкария развивают сотрудничество. Соглашение между руководителями регионов было заключено на Петербургском экономическом форуме, «дорожную карту» планируется подписать на инвестфоруме Сочи-2018 на этой неделе.