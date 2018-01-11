11 января: главное за день

В декабре в Петрозаводске прошли заседания межведомственной комиссии, по результатам которых еще 101 многоквартирный дом признали аварийным. Всего в 2017 году аварийными в Петрозаводске признали 211 зданий, теперь в карельской столице в расселении нуждаются жильцы 298 домов.

Сегодня ТАСС сообщило об обысках, которые прошли в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии в рамках дела о хищении бюджетных средств. Позже эту информацию опровергли в пресс-службе ведомства, добавив, что в 2014 году в рамках доследственной проверки проводилась выемка документов. Однако поводов для возбуждения уголовного дела в правоохранительных органах тогда не нашли.

С 26 по 28 января на стадионе «Коммунальник» в Петрозаводске пройдут VI Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо» в статусе этапа Кубка мира. В этом году в них будут участвовать около 150 спортсменов из Карелии, регионов России, Республики Беларусь, Финляндии, Швеции и Латвии.