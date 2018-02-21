100 световозвращающих жилетов раздадут водителям в Карелии

Во вторник, 27 февраля, в Карелии пройдет акция «Стань заметнее!». В Петрозаводске, Кондопоге и Сегеже водителям раздадут 100 световозвращающих жилетов.

Акция стартует в 9:30 в столице Карелии на автозаправке по адресу: улица Университетская, дом № 1. В 11:00 водителей будут ждать у дома № 1 по Промышленному проезду в Кондопоге. В 15:00 организаторы будут находиться в Сегеже по адресу: улица Спиридонова, дом № 25.

Акция пройдет в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Ее цель —

рассказать водителям о нововведении в правилах дорожного движения, которые вступят в силу с 18 марта 2018 года. Согласно постановлению правительства России, вне населенных пунктов в случае вынужденной остановки или ДТП, в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, при выходе из транспортного средства на проезжую часть или на обочину водители должны будут надевать куртку, жилет или жилет-накидку со световозвращающими полосами.

Новое правило разработали с участием депутата Государственной думы РФ, федерального координатора проекта «Безопасные дороги» Сергея Бидонько. Свои предложения по вопросу безопасности водителей, которые выходят из автомобилей на проезжую часть, при работе над законом внес президент мотоклуба «Ночные волки. Карелия», региональный координатор программы «Безопасные дороги» Геннадий Мазов.