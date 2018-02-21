Строительная компания «КСМ» приглашает на работу проектировщиков

Компания ставит перед собой амбициозные цели и приглашает на работу специалистов, которые заинтересованы в своем профессиональном развитии, готовы обучаться новому и прогрессивному направлению в проектировании и строительстве в целом.

Отдел проектирования компании «КСМ» планирует внедрять в своей работе BIM-технологии (информационное моделирование зданий) и будет работать на новом для Республики Карелия программном продукте, основанном на методе 3D-моделирования.

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