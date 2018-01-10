Государственное управление и госслужба станут значимыми темами Гайдаровского форума-2018

На Гайдаровском форуме-2018, который пройдет в Москве в Президентской академии 16-18 января, представители государственной власти совместно с экспертами примут участие в сессиях «Современные вызовы государственного управления» и «Человеческий капитал на государственной и муниципальной службе: ценности и развитие».

Государственные деятели совместно с другими экспертами выявят современные вызовы государственного управления. Они обсудят стратегические вызовы, которые стоят перед российской системой государственного управления, и укажут конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы госаппарат соответствовал завтрашнему дню. Специалисты определят, как должны измениться системы отбора и развития государственных служащих, а также ответят на вопрос: действительно ли чиновники в XXI веке должны иметь совершенно иной набор компетенций и навыков?

Модератором открытого диалога станет ректор РАНХиГС Владимир Мау. Дискуссия будет проведена при участии председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина; проректора, директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексея Комиссарова; министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина; директора Francis Maude Associates LLP, государственного министра торговли и инвестиций Великобритании (2015–2016) лорда Фрэнсиса Мода; вице-президента – руководителя Дирекции GR Сбербанка Андрея Шарова; врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского; врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Эксперты Гайдаровского форума также обратятся к теме «Человеческий капитал на государственной и муниципальной службе: ценности и развитие». На экспертной дискуссии будет обсуждаться развитие государственной службы, формирование резерва управленческих кадров и работа с ним, а также привлечение и удержание талантливых людей на государственной службе. Специалисты выявят связь профессионального развития с карьерным ростом, обозначат вектор развития муниципальной службы и выскажутся на тему квалифицированного партнерства органов власти со школами государственного управления.

Проректор Президентской академии Дмитрий Буташин выступит в роли модератора экспертной дискуссии. Ее участниками станут начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров; директор Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации Андрей Сороко; директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда Российской Федерации Дмитрий Баснак; губернатор Вологодской области Олег Кувшинников; председатель Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко; профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Тахир Базаров; а также заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Юрий Синягин.

В работе форума примут участие и преподаватели академии, ее филиальной сети, в том числе представители Карельского филиала РАНХиГС, а также студенты.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).