17 руководителей учреждений культуры Карелии и Мурманской области защитили проекты в РАНХиГС

Проектная сессия была организована в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для сферы культуры, образования и здравоохранения, которую РАНХиГС реализует с 2011 года. Группа участников программы «Управление в сфере культуры» составила 17 человек: 4 человека из Мурманской области, 13 человек – из Карелии. По итогам обучения участники представили на заседании экспертной комиссии разработанные проектные работы. В ходе заседания экспертная комиссия оценивала проекты с точки зрения их актуальности, практической значимости и глубины проработки.

Темы представленных проектов были следующими: «Старь новизну держит»: интерактивные формы продвижения объектов нематериального культурного наследия народов Кольского Севера», «Организация молодежных арт-площадок «АРТер-ия» на базе учреждений культуры Республики Карелия» (оба проекта заняли 1-е место); «Квест-технологии в деятельности библиотеки как средство вовлечения молодежи в процесс чтения» (2-е место).