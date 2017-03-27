Шестерых человек задержали на несанкционированном митинге против коррупции

Как сообщили в МВД Карелии, на несанкционированный митинг против коррупции, проходивший на площади Кирова накануне, пришли 250 человек.

Шесть человек были задержаны, однако лишь в отношении одного из них было возбуждено административное дело за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В его отношении назначено административное расследование.

Также на митинге произошел инцидент с членом Союза журналистов России Алексеем Владимировым. По его словам, работник правоохранительных органов ударил его и разбил очки. Союз журналистов Карелии обратился за разъяснениями в МВД Карелии. В МВД получение заявление подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Судя по видеозаписи, опубликованной журналистом, страж порядка, применивший насилие в отношении журналиста, может быть сотрудником вневедомственной охраны, которая сейчас относится к Национальной гвардии.