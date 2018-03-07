Молодые люди, которые впервые проголосуют на выборах президента, получат сувениры

Центризбирком Карелии в день выборов президента России проведет акцию «Выборы дело молодых». Суть акции – информирование молодежи о выборах и поощрение избирателей, которые проголосуют впервые.

Участники акции получат фирменную символику проекта: футболки, кружки, внешние аккумуляторы, билеты на концерты и в кино. Сувенирная продукция с логотипами проекта будет выдаваться на избирательных участках.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. В этом году избиратели могут проголосовать там, где они будут находиться. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ или на сайте госуслуг.