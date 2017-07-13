«Налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей ввели в Карелии

В Карелии будут введены так называемые «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей, сообщают «Вести — Карелия». Депутаты Законодательного собрания республики на очередной сессии единогласно поддержали соответствующий законопроект во втором и окончательном чтении.

Напомним, законодательная инициатива, внесенная врио главы РК Артуром Парфенчиковым, предполагает установление нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении патентной и упрощенной систем налогообложения. Льготы установлены для нескольких десятков видов предпринимательской деятельности.

— Предлагаемые изменения будут способствовать созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства в Карелии, обеспечению занятости населения, увеличению доли производимых малыми и средними предприятиями товаров, работ и услуг в валовом региональном продукте, повышению их конкурентоспособности, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.