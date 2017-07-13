Сессия Заксобрания: всё по теме

Депутаты поддержали инициативу врио главы Карелии Артура Парфенчикова увеличить максимальный размер земельного участка для фермеров с 30 по 5000 гектаров. Изменение закона, по мнению руководителя региона, даст развитие бесхозным территориям Карелии и как следствие увеличит объем фермерской продукции.

Парламентарии поддержали и предложенные врио главы Карелии совместно с депутатом ЗС Алексеем Хейфецем изменения в закон о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принятый документ заметно упрощает процедуру получения сиротами жилья, делает ее более ясной и прозрачной.

Для каждого района предусмотрено введение единого пакета документов, которые должен подавать заявитель. Прописан и конкретный срок, и четкий порядок уведомления о принятом местными чиновниками решении. Также теперь дети-сироты, которые приобрели полную дееспособность до 18 лет, получат право на личное обращение в муниципалитеты для получения жилья.

Еще одну законодательную инициативу, внесенную врио главы РК, поддержали депутаты ЗС. Она предполагает установление нулевой налоговой ставки для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении патентной и упрощенной систем налогообложения. Льготы установлены для нескольких десятков видов предпринимательской деятельности сроком на два года.

Получил поддержку и законопроект руководителя региона о государственной поддержке пищевого биологического производства на территории республики. Господдержка предприятий будет заключаться в предоставлении всех предусмотренных инвестиционных льгот, субсидирования затрат, связанных с приобретением техники и оборудования.

На субсидии, по истечению первого квартала после регистрации смогут рассчитывать и впервые организующиеся сельхозпредприятия и фермеры.

— Сельхозпроизводителей на начальных этапах особенно нуждаются в поддержке. Ведь, например, крупный рогатый скот начинает давать отдачу только через два с половиной года, — говорит гендиректор племхозяйства «Ильинское», депутат ЗС РК Антонина Жеребцова.

Наконец, после трагедии на Ладожском озере врио главы региона Артур Парфенчиков вышел с инициативой ужесточить ответственность за нарушение правил поведения на реках и озерах Карелии. Соответствующие поправки были единогласно приняты парламентариями республики.