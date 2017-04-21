Карелия получит дополнительно 426 миллионов рублей из федерального бюджета

Решение о выделении регионам дополнительных средств было принято на недавнем заседании трехсторонней комиссии, в которую входят представители правительства России, Совета Федерации и Государственной думы. Об этом в программе «Важная тема» в эфире телеканала «ТНТ-Онего» рассказала депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

По словам парламентария, встреча состоялась 13 апреля в Министерстве финансов РФ. На ней в том числе обсуждалось распределение 35 миллиардов рублей, которые российские регионы дополнительно получат в рамках льготных бюджетных кредитов. Нашей республике выделяется сумма в размере 426 миллионов рублей. При этом Валентина Пивненко отметила, что парламентарии настаивают на индивидуальном подходе к каждому региону при определении объемов финансовой поддержки, поскольку субъекты РФ отличаются друг от друга по своему финансово-экономическому состоянию.

Депутат также рассказала о работе, которая проводится в Госдуме по законодательству в сфере ЖКХ. Так, на днях в первом чтении принят законопроект о том, что оплачивать расходы на общедомовые нужды жильцы смогут по счетчикам коллективного пользования, а не по нормативам, как сейчас. Для этого собственникам жилья надо будет принять соответствующее решение на общем собрании. Цель законопроекта – наконец-то решить проблему переплаты за ОДН. Кроме того, сообщила депутат, будет проведена работа по проверке объективности и обоснованности нормативов. Валентина Пивненко также напомнила, что после многочисленных жалоб из регионов и по настоянию депутатов правительство России отменило повышающий коэффициент при расчетах за отопление, который вызвал резкий рост платы за тепло.

Еще один законопроект, который рассматривается сейчас в Госдуме, касается упрощения процедуры получения социальной помощи для жителей районов, отдаленных населенных пунктов. Кроме того, Валентина Пивненко рассказала о темах, которые планируется обсудить на очередном заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии. Проведение заседания намечено на 25 апреля в Москве.