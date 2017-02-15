Худилайнен заявил о своем уходе с поста главы Карелии

Сегодня глава Карелии Александр Худилайнен сообщил о своем уходе с поста. Об этом он публично заявил в региональном правительстве. На его место, по данным СМИ, президент России утвердил нынешнего руководителя Федеральной службы судебных приставов, уроженца Карелии Артура Парфенчикова.

Александр Худилайнен – третий глава Республики Карелия. Вступил в должность 24 мая 2012 года. На этом посту он сменил Андрея Нелидова.

Александр Худилайнен родился 2 мая 1956 года в деревне Злобино Калининской области. В 1979 году окончил Ленинградский механический институт (Военмех) по специальности «инженер-механик». Профессиональные знания начал применять на механическом заводе имени Карла Либкнехта, где сначала трудился в должности технолога, а затем был повышен до замначальника цеха.

На административную работу Александр Худилайнен перешел в 1987 году, став председателем исполкома Совета народных депутатов поселка Тайцы. Через три года он уже руководил поселком, в 2001 году возглавил Гатчинский район Ленинградской области, а с 2006 по 2011 год управлял муниципальной администрацией.

С 2011 года Александр Худилайнен трудился в должности спикера Законодательного собрания Ленинградской области. В 2004 году он защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Является обладателем ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.