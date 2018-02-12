Визит полпреда: всё по теме

10 февраля в Петрозаводск с рабочим визитом приехал полпред президента на Северо-Западе Александр Беглов. В эту должность он вступил в декабре прошлого года, а первый визит в Карелию посвятил исполнению «майских» указов главы государства. С этим была связана большая часть программы поездки, в которую вошло посещение социальных объектов карельской столицы. Впрочем, Беглов отдал должное и Году волонтерства, встретившись с лидерами молодежных движений города и общественниками.

«Майские указы», цветы и тренажеры

Визит начался со встречи с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Руководитель республики рассказал о социально-экономическом развитии региона: строительстве новых фельдшерско-акушерских пунктов, реализации федеральной целевой программы развития Карелии, новых мерах поддержки предпринимателей.

Особое внимание глава региона обратил на социальную сферу. Как отметил Артур Парфенчиков, сейчас в республике, в целом, решена проблема обеспечения детей с трех до семи лет местами в дошкольных учреждениях.

− Есть еще нерешенные вопросы: вторая смена в школах Петрозаводска и в некоторых районах. Проблему решаем, она на контроле. В 2019 году в Петрозаводске будем строить новую школу, в районах также планируем строительство школ.

Александр Беглов обратил внимание на необходимость безаварийного прохождения отопительного сезона и бесперебойной работы энергетического комплекса Карелии.

− Все жители республики должны быть обеспечены теплом и электроэнергией, − заметил полпред.

Еще одной важной темой стало расселение аварийного жилья. По словам Артура Парфенчикова, в Карелии серьезно повысили требования к приемке зданий, построенных для расселения аварийного фонда. Кроме того, в оценке работ принимают участие сами жильцы, что в результате должно повысить качество сдаваемого жилья.

Также полпред обсудил с Артуром Парфенчиковым вопрос поддержки детей-сирот. Беглов напомнил, что недавно Владимир Путин поддержал законопроект, в соответствии с которым все дети, воспитывавшиеся в детских домах, независимо от возраста, должны быть обеспечены жильем.

– Разумеется, очередь увеличилась. Здесь требуется дополнительное финансирование, но федерация в стороне не стоит: соответствующие средства поступают, – подытожил Александр Беглов.

После встречи в правительстве Артур Парфенчиков и Александр Беглов возложили цветы к мемориалам «Вечный огонь» и «Аллея памяти и славы». Оттуда отправились на Онежскую набережную, чтобы осмотреть уличные тренажеры, подаренные городу предпринимателем Вадимом Маркеловым.

Директор компании «MB Barbel» представил полпреду линейку тренажеров, на которых могут заниматься в том числе инвалиды. На каждом из них есть QR-коды, с помощью которых любой владелец смартфона может получить доступ к видео с тренировками.

Александр Беглов пообщался с собравшимися на набережной спортсменами, в частности с чемпионкой Европы по гиревому спорту Есенией Столяровой, которая продемонстрировала тренажеры в действии. По ее словам, комплекс на городской набережной подходит даже для тренировок профессиональных спортсменов.

«Передайте президенту: так держать!»

Следующей точкой стала финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота. Полпред президента России и глава Карелии посетили кабинет кружевоплетения на коклюшках и так называемую «Карельскую горницу», где проходило занятие вокального занятие вокального ансамбля «Ластен пиири».

Визит завершился встречей с представителями национальных общественных объединений. По словам Артура Парфенчикова, Карелия сегодня является лидером на северо-западе в области поддержки национальных языков, этно-журналистики, этнографии, книгоиздания, содействия сохранению и развитию культуры и языка карелов, вепсов и финнов.

Александр Беглов отметил, что приятно удивлен и школой и ее учениками.

— Настоящие трудяги, — сказал полпред президента на Северо-Западе. – Учить язык, даже свой родной национальный, это большой труд.

Он также отметил, что национальные объединения являются носителями культуры своего народа и всячески стараются оберегать и приумножать эту культуру.

— Наша страна, Россия, отличается от многих национальных стран. Своей культурой, своими знаниями, своей историей разные народы обогащают друг друга, — сказал Александр Беглов. — Когда у человека широкий кругозор, и он знает культуру других народов, он лучше понимает, как устроен мир.

Из школы Артур Парфенчиков и Александр Беглов отправились в гости к бывшей малолетней узнице концлагеря Ольге Яковлевне Ромбачевой, чтобы поздравить ее с 90-летием. Круглую дату пенсионерка отметила 7 февраля.

— Путин меня не забывает. С 9 мая каждый год поздравляет, — сказала Ольга Яковлевна.

— Какие-нибудь просьбы есть? Что передать Владимиру Владимировичу? — спросил полномочный представитель президента на Северо-Западе.

— Что передать? Квартира у меня хорошая, теплая, пенсия хорошая. Передайте ему «так держать!».

Несколько вопросов полпреду

Визит в Президентское кадетское училище начался с экскурсии. Александру Беглову и Артуру Парфенчикову показали столовую, лазерный тир, класс робототехники, телевизионную студию. Также Беглов посетил класс по автоделу, где кадеты познают азы управления транспортными средствами.

После Александр Беглов и Артур Парфенчиков встретились с воспитанниками училища и ответили на вопросы будущих защитников страны. Ефрейтор Дёмин спросил Беглова, трудно ли быть полномочным представителем президента.

– Не легко, – ответил Александр Беглов. – Но я уверен, что в любой профессии есть свои трудности. Самое главное для представителя любой профессии – надо уважать людей. Уважение – самое важное качество любого человека, это – его культура.

Кадет Александрушкин спросил, каков в жизни президент России Владимир Путин. Полпред ответил, что глава государства очень скромный в общении и демократичный, никогда ни на кого не повышает голос.

– Владимир Путин – обыкновенный гражданин Российской Федерации. Народ поверил ему и избрал президентом. Это доверие нужно постоянно оправдывать, вот Владимир Владимирович и служит уже много лет, и, хочу отметить, что служит он очень успешно. Это я говорю не потому, что я его подчиненный, – рассказал Александр Беглов.

Программа поездки завершилась встречей с представителями молодежных объединений Петрозаводска, которая прошла в коворкинг-центре «Точка кипения». Молодые общественники представили проекты и инновационные технологии в различных сферах, разработанные в ПетрГУ, рассказали полпреду о своих инициативах, значимых не только для Карелии, но и для других регионов.

— Сегодня студенты могут не только учиться, но и заниматься научной деятельностью, выпускать различную продукцию, реализовывать себя в проектах. Главное для вас — получить хорошие знания, практику, найти хорошую работу, быть успешным и креативным. А для этого сейчас у вас все есть, необходимые условия в стране для этого созданы, — обратился к молодежи Александр Беглов.

В заключении своего визита полпред отметил, что много чего в республике его порадовало.

– В Карелии очень много подвижек вперед. Это и индекс промышленного производства, это и строительство, это и состояние дорог. Карелия в СЗФО по состоянию дорог находится в первой пятерке. Также хочу отметить, что жители республики очень хорошо поработали за последние шесть лет: этому свидетельствуют, например, показатели наполнения бюджета. Люди работали, и работали хорошо. Именно они создают добавочный продукт. Если бы граждане этого не делали, вообще бы ничего не было, хотелось бы их за это поблагодарить.

А еще Александр Беглов отметил гостеприимство и терпение местных жителей. Власти, по словам полпреда, должны сделать все, чтобы это терпение оправдать.