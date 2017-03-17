В Карелии новые власти мирно решили вопрос с «сунскими партизанами»

Как сообщает издание «Новые известия», конфликт между жителями деревни Суна в Кондопожском районе республики Карелия и ООО «Сатурн Нордстрой» длился уже несколько лет. Местные жители, в лице пенсионеров, которых журналисты прозвали «сунские партизаны», были недовольны способом добычи песчано-гравийной смеси в многовековом Сунском бору. По мнению жителей, такой способ нанесет непоправимый вред лесу. Однако юридически фирма имела все основания на проведение работ на этом участке, а жалобы людей местным властям оставались без ответа. Ситуация изменилась с приходом Артура Парфенчикова, который целенаправленно занялся урегулированием проблемы.

Новый глава признал, что юридически фирма права, но вот с моральной точки зрения — нет. Для местных жителей Сунский бор — это часть истории и образ жизни, а никто их мнение не учел, сказал Парфенчиков. Для изменения ситуации новая администрация занялась прямыми переговорами с «Сатурн Нордстрой» и через некоторое время решение было найдено — разработчик, прислушавшись к Парфенчикову, полностью отказался от притязаний на участок земли, где располагается бор.

Как отмечает издание, для самого Артура Парфенчикова решение конфликта вокруг Сунского бора стало «первым экзаменом» в должности врио Главы Карелии. Вопросы связанные с разработкой недр земли всегда становились самыми проблемными для глав регионов. Местные жители и компании в таких случаях зачастую доходят до прямого противостояния и разрешить вопрос миром для администрации — дело чести. Как отмечают эксперты, Парфенчиков показал новые пути решения подобных конфликтов, в отличии от своего предшественника, который с ситуацией не справился.