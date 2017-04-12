Расселение в аварийном режиме

Основной доклад — министра строительства Дмитрия Матвийца – изобиловал нерадостными для республики цифрами. К 11 апреля 2017 года регион до сих пор не выполнил и половины прошлогодней программы. Крайний срок – 1 сентября, при этом из 119 тысяч квадратных метров расселено лишь 60 тысяч.

Как рассказал Дмитрий Матвиец, компании-подрядчики продолжают задерживать или откровенно саботировать работу. По мнению Артура Парфенчикова, такие компании не должны уйти от ответственности – нужно разбираться, привлекать правоохранительные органы. Дмитрий Матвиец отметил, что с одним из подрядчиков – ООО «Альфа Менеджмент Групп» — государственный контракт расторгнут.

— С компанией «Альфа Менеджмент Групп», так же как с компанией «ГидроСтрой», все будет отработано в жестком режиме. А именно: будут поданы все необходимые документы в УФАС, чтобы занести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Плюс ко всему, будет обеспечен возврат банковской гарантии: это обременение будет взыскано в пользу республики. Это не считая всех остальных пеней, которые будут насчитаны компании по итогам расторжения контракта.

Доклад министра Матвийца врио главы республики не убедил.

— У меня, например, исходя из вашего доклада, абсолютно нет уверенности, что к 1 сентября мы все построим, — заявил руководитель региона.

Отдельно досталось руководителям муниципалитетов – именно они до того момента, как республика забрала программу на свой уровень, отвечали за расселение аварийного жилья. Показательный пример – Кемский район. За стройку одного из домов последовательно брались два подрядчика – и оба не справились. Также врио главы республики напомнил: Карелия не только не справляется с существующей программой расселения аварийного жилья – в нее из-за чиновничьих ошибок не попал целый ряд домов.

— И кто за это отвечать будет? Нарушены конституционные права граждан на жилье. Люди уже как год-два-три должны жить в новом жилье, а они продолжают жить в аварийках, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Выступавшие подрядчики также не убедили присутствующих в том, что программу удастся выполнить к 1 сентября. Даже к самому успешному из них – «Карелстроймеханизации» — у Артура Парфенчикова возникли вопросы. Выяснилось, что при приемке построенных в срок домов власти и КСМ тратят дополнительное время – до месяца – чтобы исправить недоделки.

— Они должны к 1 июня все сделать так, чтобы не было никаких вопросов! Мы какую-то ерунду обсуждаем – заранее даем подрядчику какие-то условия для невыполнения контракта. Не должно быть недостатков! – потребовал врио главы Карелии.

Резюме руководителя региона было однозначным.

— Надо искать какие-то неординарные формы завершения программы, — заявил он. — Построить – это один вопрос. Второй – кто ответит за то, что мы не сделали, но должны были сделать. Вот от этого никто не должен уйти. Это не просто – сели, поговорили и разошлись. Надо до каждого дойти. И дальше определить степень ответственности – дисциплинарная, административная или даже уголовная.

Кроме того, Артура Парфенчикова не устроила многолюдность заседания – вместо многочисленных районных чиновников, которым нужно работать на своих территориях, врио главы хотел бы видеть представителей федеральных органов власти – прокуратуры, например. Артур Парфенчиков обещал изменить формат заседаний.