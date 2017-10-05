Лариса Подсадник: опыт Марины Швец позволяет ей возглавить Минздрав Карелии

Сегодня вице-премьер Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник на совещании главврачей медучреждений республики представила нового руководителя республиканского Минздрава — Марину Швец.

– Для медицинской общественности Марину Швец как специалиста и как управленца представлять не надо: все ее знают много лет. У Марины Павловны есть опыт работы в районных больницах, а также в органах исполнительной власти Петрозаводска: она была заместителем главы карельской столицы.

Сегодня мы понимаем, что опыт, который есть у Марины Швец, позволяет ей занять должность руководителя Министерства здравоохранения, – рассказала вице-премьер Карелии Лариса Подсадник.

Как отметила вице-премьер, приставка «исполняющая обязанности» в должности Швец будет существовать до тех пор, пока новый руководитель Минздрава не пройдет определенные допуски в силовых структурах. В республиканском правительстве Марина Швец все согласования уже прошла.

Также Лариса Подсадник рассказала, почему прежний руководитель Минздрава покинул свой пост.

– Ольге Лазаревич было предложено уйти со следующей формулировкой: «не справилась с обязанностями министра здравоохранения». К сожалению, так тоже бывает. Надеюсь, что Марина Швец с этими обязанностями справится, – отметила Подсадник.

Марина Швец в свою очередь заявила, что система здравоохранения – очень трудная отрасль: тут каждая проблема сказывается на состоянии здоровья нашего населения.

– Я прекрасно осознаю весь груз ответственности, который на меня возложен. Цель поставлена – будем работать. Никто не отменял указов президента, никто не отменял решение главных поставленных задач. Надеюсь, нам всем вместе удастся улучшить здравоохранение в Карелии, добиться снижения смертности и постепенно стабилизировать состояние здоровья наших граждан, – обратилась Марина Швец к собравшимся.

Напомним, 27 сентября Марина Швец назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения Карелии. В 1987 году она окончила медфак ПетрГУ по специальности «лечебное дело». Работала врачом в Беломорской центральной районной больнице, Республиканском перинатальном центре, руководила Республиканским медицинским информационно-аналитическим центром. Имеет опыт работы в федеральных и региональных органах исполнительной власти. В частности, возглавляла госпиталь для ветеранов войн, а до этого была начальником комитета здравоохранения, экологии и социального развития администрации Петрозаводска.