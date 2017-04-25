Патрушев обсудит развитие медицины в Карелии на заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию республики

Секретарь Совета безопасности РФ, глава Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев проведет заседание комиссии, где обсудят развитие здравоохранения в республике. «Планируется обсудить вопросы социально-экономического развития Карелии, развития комплексной системы здравоохранения региона и перспективы межрегионального сотрудничества республики с провинцией Фуцзянь (КНР)», — сообщили в пресс-службе Совбеза.

В заседании примут участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков, руководители федеральных ведомств, региональных и муниципальных органов власти Карелии.