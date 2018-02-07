Мороженую рыбу в Петрозаводске чаще всего продают без документов

13 рейдов по пресечению несанкционированной торговли на улицах города организовали и провели с начала этого года сотрудники отдела потребительского рынка столичной администрации.

Больше половины из числа выявленных нарушений — факты реализации мороженой рыбы, которая продается без разрешения и сопроводительных документов, сообщает пресс-служба мэрии.

По выявленным нарушениям составлены протоколы. Работа несанкционированных «рыбных рядов» пресекалась в районе дома № 25 по Лососинскому шоссе, дома № 15 по улице Ровио, дома № 30 по Первомайскому проспекту, дома № 49 по улице Красной.