Депутаты согласовали кандидатуру Дмитрия Матвиеца на пост министра экономразвития

Депутаты Заксобрания Карелии утвердили Дмитрия Матвиеца в должности руководителя республиканского Министерства экономического развития. За его кандидатуру проголосовали 22 народных избранника, против — 1.

Напомним, в соответствии с новой структурой правительства Дмитрий Матвиец был рекомендован на эту должность. Для окончательного назначения требовалось согласование депутатов. По итогу экс-министр строительства и ЖКХ Карелии Дмитрий Матвиец перешел на пост министра экономического развития, сменив и. о. руководителя ведомства Евгения Жирнеля.

Дмитрий Матвиец управлял строительным ведомством с 2015 года, до этого занимал пост генерального директора компании «Карелэнергоресурс».