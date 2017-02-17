«Я приехал с конкретными предложениями»

Пресс-конференция прошла в большом зале правительства, где накануне полпред президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов представил депутатам и членам правительства нового руководителя Карелии.

Тогда церемония заняла всего 10 минут. Сегодняшняя пресс-конференция вместо запланированного часа продолжалась полтора. За это время Артур Парфенчиков успел ответить на вопросы о предстоящей работе, личной жизни, своих связях с бизнесом и коллегами-губернаторами.

«Республика» публикует полную видеоверсию пресс-конференции без купюр, а также текстовую версию с разделением по главным темам.

О предстоящей работе

Артур Парфенчиков рассказал, что в последние дни активно знакомится с ситуацией в республике, изучает цифры и даже успел пообщаться с представителями крупного бизнеса и банками. Поддержкой новый руководитель заручился у президента, а контакты с крупным бизнесом, равно как и со своими нынешними коллегами — губернаторами, — приобрел еще в бытность работы во главе Федеральной службы судебных приставов.

«Предложения есть. Есть конкретные предложения, есть решения на март. Есть договоренность об определенных визитах сюда, договоренности с крупными банками. Решаются вопросы поддержки бизнеса и социальные вопросы и усиление взаимодействия с наиболее успешными и сильными регионами России, потому что за время своей службы я очень много поездил по стране. У меня очень хорошие контакты с губернаторским корпусом. Уже в марте мы это всё увидим. У меня состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли Каламановым. Есть очень интересные инновационные предложения. Сейчас их, наверное, не буду озвучивать».

Помимо экономической темы, Парфенчиков затронул социальную. Уже во вторник в Карелию приедут представители федеральных структур, чтобы на месте разобраться с ситуацией с расселением аварийного жилья. И это, похоже, тревожный звонок для ответственных за это направление.

«Надо понимать, что у застройщиков есть гарантийные обязательства, а у нас есть право проверить, как проводилась приемка помещений, если у граждан возникло столько вопросов».

Судя по всему, новый руководитель собирается приняться за дело весьма активно, а многие вопросы, касающиеся Карелии, намерен решать в Москве лично. Ближайшая командировка в столицу намечена на понедельник, а пока даже суббота — рабочий день. Парфенчиков намерен посетить онкологический диспансер Республиканской больницы. Напомним, ранее о проблемах с лечением рака писали даже федеральные СМИ. После вхождения в курс дела новый руководитель намерен побывать в районах.

«Мой стиль работы — это дорога. Будучи директором (ФССП — прим. ред.), я объезжал по 45-50 регионов в год. Пользовался автотранспортом, чтобы проехать по глубинке, проехать по районным подразделениям. Здесь, как только будут выдаваться окна, будем совершать поездки в районы. С организацией отчетов перед населением. Будем стремиться, чтобы они были максимально информативны».

О кадрах

Еще накануне, на представлении перед кабинетом министров, Артур Парфенчиков отметил, что не является сторонником революционных изменений. Это значит, что у высших чиновников карельского правительства есть шанс заслужить доверие нового руководителя.

«Конечно, есть определенные мысли, определенный план и набор персоналий, которые я постепенно буду вводить, на мой взгляд, к вопросам усиления своей команды правительства. Памятуя свои прежние приходы на другие места работы, я никогда не делал кардинальных пертурбаций, чисток, и у меня есть определенные принципы. Вначале надо лично оценить ситуацию. Какие-то из решений произойдут в ближайшее время, но они будут точечными и постепенными».

О соцсетях

Аккаунты в соцсетях были действенным инструментом работы у Артура Парфенчикова в должности главного судебного пристава страны. С переходом на новую работу в этом плане ничего не поменялось.

«Я уже сказал своим нынешним подчиненным: ваш руководитель продолжает работать в соцсетях. У меня есть аккаунт в твиттере, в фейсбуке. Последние годы, когда я работал в таком ключе, очень много информации я получал напрямую от граждан».

По мнению Парфенчикова, некоторые проблемы таким образом намного легче решить, но лишь при том условии, что в электронном пространстве находятся руководители всех уровней.

«Должна работать система. Начиная от главы местного самоуправления, органов муниципальной власти, далее идут региональные органы, а на верхушке этой пирамиды находится руководитель».

Как только получится отладить работу в существующих социальных сетях в своем новом статусе, Артур Парфенчиков намерен осваивать новые площадки.

«Если мы сейчас оценим, что «Вконтакте» является более популярной соцсетью для жителей Карелии, если им нравится «контакт», то, значит, мне тоже понравится контакт».

Еще один аккаунт у правительства Карелии появится на фотосервисе Instagram. По всей видимости, аналогичной активности новый глава ждет и от местных властей.

О Сунском боре и «Невском пассаже»

В наследство новому руководителю региона досталось несколько проблемных тем, в том числе затяжные конфликты предпринимателей с местными жителями в Кондопожском районе, где жители Суны пытаются не допустить разработчика карьера в сосновый бор, и в Петрозаводске, где жильцы дома на проспекте Александра Невского уже несколько лет борются с пристройкой, в которой расположился торговый центр.

«Над «Невским пассажем» работа идет постоянно. Каждый месяц производятся те или иные процессуальные действия, чтобы сдвинуть ситуацию в сторону решения. Я (еще будучи главным судебным приставом страны — прим.ред.) в конечном итоге принял решение, и сейчас исполнение находится в управлении по исполнению особо важных производств в Москве».

По словам Парфенчикова, первоначальный проект дома не сохранился, поэтому привести здание в «первоначальный вид», как указано в решении, суда фактически невозможно. Здание построено в 70-е годы, и применявшиеся тогда материалы могут не соответствовать нынешним нормам.

Поэтому, по словам Парфенчикова, и появился проект реконструкции здания, который предложили рассмотреть жильцам дома.

«Выход один — пойти на поиск консенсуса и сделать новый проект. Это не решение суда, но это что-то похожее, с учетом современных правил и требований. Этот эскиз принимает во внимание все те претензии, которые были у истцов».

Если точка соприкосновения найдена так и не будет, возможен вариант, при котором судебные приставы попросят прекратить исполнительное производство за невозможностью выполнить решение суда.

Проблема с Сунским бором также касается взаимоотношений предпринимателей и местных жителей. Артур Парфенчиков уже знаком с темой и в первый же день после возвращения в Карелию этим вопросом занимался.

«Есть права предпринимателя и права граждан, которые, кстати, были отражены в итогах слушаний. Может, нужно было серьезнее работать с населением на первоначальном этапе. Мы пытаемся найти выход из положения. Нам нужно учесть интересы предпринимателя и пойти навстречу населению. Пока такого рецепта я назвать не могу».

О личном

«Все мое время занимает работа, служба, командировки. Я сейчас занят только работой. Я не женат и сегодня в прямом смысле свободный человек. Относительно свободный, конечно. У меня есть дети. В последние годы помимо работы я занимался воспитанием сына, потому что он жил со мной в Москве. Он закончил кадетский корпус. Кстати, очень благодарен кадетскому образованию и считаю, что мы должны делать все, чтобы у нас такое учреждение появилось в Петрозаводске, потому что я на своем опыте понимаю, насколько кадетское образование важно для мальчика, подростка. Дочка у меня тоже замечательная. Она сейчас только что завершила обучение в аспирантуре юридической академии Уральской. Успешно защитилась в конце декабря. До этого она окончила Санкт-Петербургский университет. Несмотря на то, что она молодой юрист, она уже публикуется. Сейчас она готовит очень интересную монографию по исполнительному производству восточно-европейских стран и сама переводит ее на английский язык. Я, наверное, много о детях говорю? О детях можно говорить долго…»

Помимо работы Артур Парфенчиков активно занимается поиском солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и даже в прошлом году вместе с единомышленниками нашел останки девяти солдат на полях сражений в Новгородской области.

«Карельский поисковики получили в моем лице конкретного союзника»

В ближайшее время Артур Парфенчиков планирует активно знакомиться с делами в Карелии, но ждет возможности оказаться на своей малой родине в Питкярантском районе. Там прошло его детство, там до сих пор живут знакомые и родственники.