Артур Парфенчиков поблагодарил Александра Кержакова за экологическую акцию

Глава Карелии поблагодарил в соцсетях футболиста Александра Кержакова, который накануне выпустил в реку Шую две тысячи мальков лосося. Акция призвана привлечь внимание к проблемам браконьерства и сохранения популяции ценных видов рыб.

Напомним, после рыбалки в Карелии этим летом Александр Кержаков оказался в центре скандала. Он разместил в соцсети фото с лососем, которого выловил в Онежском озере, а делать это категорически запрещено: пресноводный лосось относится к ценным видам рыбы, до 1999 года его численность в Онежском озере держалась на низком уровне. Лосось включен в Красные книги России и Карелии, сейчас в республике активно занимаются его воспроизводством.

Нападающий «Зенита» извинился перед жителями республики и пообещал возместить ущерб. Отметим, что ранее Кержаков уже выпускал рыбу в озеро — правда, не в Онежское, а в Ладожское.