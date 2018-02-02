Арт-прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

В субботу, 34 февраля, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха повторит пятницу от -11 до — -9 градусов по Цельсию к вечеру. В течение всего дня ветер северный 4 (порывами до 10) метров в секунду.
В воскресенье, 4 февраля, временами будет выглядывать солнце. Повышение температуры продолжится до -7 к вечеру. Направление и сила ветра не изменятся.
Валентина Михайловна Авдышева (1931-1975) приехала в Карелию сразу после окончания ленинградского художественно – графического педагогического училища. Её работы отличает высокий профессионализм. В них отражен мир, который составлял смысл жизни этой талантливой художницы: мир привычных, уютных вещей, домашних забот и радостей; мир заонежского дома, где так славно отдыхалось летом. Супруги Авдышевы летом и осенью жили на кижских берегах в деревне Ерснево в своем доме. В русской печи пекли калитки и рыбники. Валентина Михайловна писала натюрморты с медными самоварами и горячими, прямо из печки, пирогами.