Глава Карелии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи

На борту самолета, следовавшего в сирийскую Латакию, находилось 92 человека.

Глава карелии Александр Худилайнен выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154. Катастрофа произошла сегодня ранним утром, на борту находилось 92 человека.

— Весть о крушении Ту-154 огромной болью отозвалась в сердцах жителей Карелии. Искренне разделяем горе семей, в одночасье потерявших родных и близких, и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами, — приводит слова руководителя региона его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Ранее сообщалось, что на борту, следовавшем в сирийскую Латакию, летели артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

 

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Абзац
  • русский мужик

    Уголовные дела надо было возбуждать раньше . Когда на самолеты ставили контрафакт ‘ когда летчики летали пьяными ‘ когда переучивание пилотов шло на бумаге а не на деле . Осточертело это российское распи — яйство . Где никто ни за что не отвечает а гибнут простые люди .