Глава Карелии выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 в районе Сочи

Глава карелии Александр Худилайнен выразил соболезнования в связи с крушением российского самолета Ту-154. Катастрофа произошла сегодня ранним утром, на борту находилось 92 человека.

— Весть о крушении Ту-154 огромной болью отозвалась в сердцах жителей Карелии. Искренне разделяем горе семей, в одночасье потерявших родных и близких, и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами, — приводит слова руководителя региона его пресс-секретарь Марина Кабатюк.

Ранее сообщалось, что на борту, следовавшем в сирийскую Латакию, летели артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По факту крушения возбуждено уголовное дело.