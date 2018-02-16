В столице Карелии пройдет российско-венгерский бизнес-форум

20 февраля Генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге проводит бизнес-форум, посвященный сотрудничеству Республики Карелия и Венгрии. На мероприятии выступят генконсул Венгрии в Санкт-Петербурге господин Габор Надь, представители венгерских компаний в сфере фармацевтики, туризма и банковского сектора, сообщает пресс-служба правительства.

Программа мероприятия:

20 февраля 2018 года, конференц-зал бизнес-инкубатора Республики Карелия (наб. Гюллинга, д. 11, 2-й этаж, каб. 10.)

16:00 – 16:15 – регистрация участников 16.15 — 16.30 — открытие бизнес-форума (приветственное слово генерального консула Венгрии в Санкт-Петербурге Габора Ференца Надя) 16:30 — 17:00 – презентация «Эксим» банк (Exim Bank) 17:00 — 17:15 – видеопанель Венгерской торгово-промышленной палаты 17:15 — 18:00 – презентация фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» 18.00 — 18.30 – обсуждение, встречи формата «В2В» 20 февраля 2018 года, конференц-зал отеля «Карелия» (наб. Гюллинга, д. 2). 17:00 – 19:00 туристическая презентация компании «Робинсон Турс»

Минэк Карелии просит проинформировать об участии в форуме по тел. (8-814-2) 792-417 или на электронную почту.