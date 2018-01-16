Режим простоя АО «Карелия ДСП» в Пиндушах продлен до 31 марта

Приказом исполнительного директора АО «Карелия ДСП», входящего в Segezha Group, АФК «Система», режим вынужденного простоя на предприятии продлен до 31 марта 2018 года.

На заводе продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, произошедшего 6 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Segezha Group. В ходе расследования чрезвычайного происшествия Управлением МЧС России по Карелии установлен факт самовоспламенения древесно-стружечного ковра, загруженного в пресс, который спровоцировала вышедшая из строя деталь привода.

Вопрос будущего предприятия находится в стадии решения. Правительством Карелии и Segezha Group создана совместная рабочая группа. Совместно с регионом разработана дорожная карта, продолжается анализ всех возможных сценариев, рассматриваются предложения поставщиков оборудования и модернизации предприятия. В качестве одного из вариантов не исключено перепрофилирование производства на выпуск ориентированно-стружечных плит (OSB).

Затраты на восстановление предприятия, по предварительным оценкам, могут составить более 120 миллионов рублей. Кроме того, в случае перепрофилирования производства потребуются дополнительные инвестиции.

Меры поддержки трудового коллектива и возобновления работы пострадавшего в результате ЧП «Карелия ДСП» обсуждались в ходе выездного совещания с участием главы республики Артура Парфенчикова в декабре 2017 года. По поручению руководителя региона в республиканском Управлении труда и занятости разработан антикризисный план.

В Segezha Group учитывают, что АО «Карелия ДСП», на котором до пожара трудились 385 человек, является градообразующим для поселка Пиндуши. Денежное содержание сотрудникам на период вынужденного простоя сохранено из расчета двух третей средней заработной платы, в соответствии с требованием трудового законодательства.

Совместно с представителями Службы занятости Медвежьегорского района прорабатывается вопрос возможного трудоустройства временно незанятых людей.