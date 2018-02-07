Профицит бюджета Карелии за январь составил 155 миллионов рублей

Минфин Карелии сообщил об исполнении основных показателей бюджета Республики Карелия на 1 февраля 2018 года.

Доходы составили 2 миллиарда 280 миллионов рублей; расходы — 2 миллиарда 125 миллионов рублей. Таким образом, профицит равен 155 миллионам рублей.

Структура расходов представлена на схеме:

Расходы на поддержку отраслей экономики включают следующие основные направления: транспорт и дорожное хозяйство (92,6 млн рублей), сельское хозяйство (13,6 млн рублей) и лесное хозяйство (35,1 млн рублей.)

14% от общего объема расходов бюджета Республики Карелия — 307,2 миллиона рублей — направлены бюджетам муниципальных образований в виде межбюджетных трансфертов.

Расходы на оплату труда с начислениями государственных учреждений вместе с расходами на социальное обеспечение составили 1 миллиард 230 миллионов рублей, или 58% от общего объема расходов бюджета за январь.