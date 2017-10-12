Собственники зверосовхоза заявили главе Минсельхоза Карелии, что ситуация штатная

Владимир Лабинов сообщил депутатам Законодательного собрания, что держит под контролем ситуацию со зверофермой в Пряже, где, по сообщениям работников, звери голодают из-за постоянно ломающейся кухни и даже начали есть сами себя.

— У меня есть вся переписка от собственников. Вчера я получил заверения, что там все штатно и там ситуация не критичная. Мне важно самому убедиться в том, что ситуация там штатная, поэтому сегодня отправляюсь туда. Вернусь, и у меня будет картина объективная, — сообщил министр депутатам на вопрос о положении дел на ферме.

Напомним, кризисная ситуация на АО «Пряжинское» сложилась спустя некоторое время после прихода нового инвестора. Молочную ферму, где коровы начали голодать, спасло решение передать скот успешному предприятию «Ильинское», а ситуация на звероферме пока не получила своего разрешения.