Правительство Карелии и ООО «Группа Баренц» подписали соглашение о сотрудничестве в Кондопоге

Сегодня во время рабочего визита в Кондопогу глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц».

— В рамках этого соглашения правительство еще раз обозначит свои полномочия и задачи по оказанию максимальной помощи бизнесу с точки зрения оформления всех льгот, которые предусмотрены нормативами, окажет помощь во всех регистрационных процедурах, — сказал Артур Парфенчиков.

Парфенчиков отметил, что для республики особую важность имеет то, что на предприятиях появятся новые высокотехнологичные рабочие места. Трудоустроиться там смогут выпускники ПетрГУ.

Отметим, что сегодня же стало известно о том, что ООО «Группа Баренц» и ООО «Рыботорговая сеть» построят два завода по переработке пикши и трески на промплощадке бывшего хлебозавода Кондопоги. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как рассказал гендиректор «Группы Баренц» Илья Раковский, на строительство будут привлечены кредиты Сбербанка. В настоящее время выделены земельные участки и начались подготовительные работы по установке фундамента. Заводы планируется открыть в 2020 году.