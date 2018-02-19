Правительство Карелии и ООО «Группа Баренц» подписали соглашение о сотрудничестве в Кондопоге

Соглашение предусматривает помощь в развитии бизнеса в обмен на создание новых рабочих мест и улучшение экономики.

Подписание соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц»

Подписание соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц». Фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Сегодня во время рабочего визита в Кондопогу глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц».

— В рамках этого соглашения правительство еще раз обозначит свои полномочия и задачи по оказанию максимальной помощи бизнесу с точки зрения оформления всех льгот, которые предусмотрены нормативами, окажет помощь во всех регистрационных процедурах, — сказал Артур Парфенчиков.

Подписание соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц»

Подписание соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и ООО «Группа Баренц». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Парфенчиков отметил, что для республики особую важность имеет то, что на предприятиях появятся новые высокотехнологичные рабочие места. Трудоустроиться там смогут выпускники ПетрГУ.

Отметим, что сегодня же стало известно о том, что ООО «Группа Баренц» и ООО «Рыботорговая сеть» построят два завода по переработке пикши и трески на промплощадке бывшего хлебозавода Кондопоги. Общий объем инвестиций составит 1 миллиард 800 миллионов рублей. Как рассказал гендиректор «Группы Баренц» Илья Раковский, на строительство будут привлечены кредиты Сбербанка. В настоящее время выделены земельные участки и начались подготовительные работы по установке фундамента. Заводы планируется открыть в 2020 году.

 

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