На подножном корму

Молочную ферму «Пряжинского» найти теперь можно по звуку. Вой голодных коров разносится далеко по округе. Когда в дверях фермы появляется человек, вой усиливается. Животные из последних сил просят есть, но помочь им работники фермы не могут. Корма практически нет, да и им самим не платят зарплату уже три месяца.

За последние несколько месяцев уволились уже больше 10 человек. Оставшимся жалко бросать коров на произвол судьбы, хотя в соседнюю ферму в Ведлозеро на работу зовут.

— А как? Взять и уйти? Я лично много раз уже собирался: «Вот жду последнюю неделю, и если не выплатят, все ухожу». А придешь, посмотришь, как коровы орут, и желание уходить отпадает, — рассказывает Виктор, работник молочной фермы.

30 сентября зоотехник фермы Татьяна Раутанен обратилась к землякам, попросив у жителей Пряжи поделиться картошкой и яблоками, чтобы накормить отощавших коров. В ночь на 1 октября видео опубликовала исполнительный директор благотворительного фонда «Мельница» Катерина Ефремова, и за сутки оно набрало больше 100 тысяч просмотров.

На призыв о помощи откликнулись не только жители Пряжи. За сутки на счет благотворительного фонда поступило больше 250 тысяч рублей, а к ферме потянулись доброхоты с продуктами.

— Постоянно звонят люди, которые приносят картошку, морковку, капусту. Бабушки сухари приносят. Женщина одна даже полмешка макарон отдала. Просит: «Только накормите коров, пожалуйста», — делится впечатлениями Татьяна Раутанен, которая сама не ожидала, что записанное видео вызовет такой эффект.

Возле входа копятся пакеты с овощами: морковью, картошкой. Наша сумка с яблоками, переданная редактором, пополняет народный вклад в коровье меню.

Подъезжает небольшой грузовичок. Это жители Суоярви скинулись и купили шесть больших рулонов сена и самостоятельно привезли корм в Пряжу. Этого подарка хватило до вечера.

Сеном готова поделиться ферма в Эссойле, но нужна машина, чтобы его привезти, а ее нет. «Техника была вся старая и изношенная. «Камазы» все были проданы. Куда другая техника делась – неизвестно», — говорят работники фермы.

Не понимают работники и то, куда делись несколько миллионов рублей, которые совсем недавно «Пряжинское» получило за проданный скот. Финансы предприятия как будто попадают в черную дыру, и ситуация усугубляется уже долгое время.

Главный акционер «Пряжинского» Айво Халлист винит во всем директора Сергея Вилкова, который, якобы, его не проинформировал о голоде на ферме. Директор же, по его словам, оказался без денег, которые обещал собственник.

Разобраться в критической ситуации глава Карелии Артур Парфенчиков поручил премьер-министру Александру Чепику, который в воскресенье провел выездное совещание в Пряже.

По итогам встречи собравшиеся решили инициировать обращение в прокуратуру с просьбой о проверке по статье «жестокое обращение с животными», параллельно с этим руководство региона четко обозначило свою позицию: несмотря на то, что ферма находится в частных руках, государство не позволит уничтожить стадо.

На совещании даже звучали предложения ввести режим ЧС для того, чтобы за счет государства обеспечить кормом коров, однако уже в понедельник министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил, что власти республики нашли решение проблемы. Часть оставшегося стада, а это примерно 600 голов, покупает государственное предприятие «Ильинское» в Олонецком районе. Оно же берет в аренду коровники в Пряже и начинает на постоянной основе кормить скот. К весне в «Ильинском» введут в строй новый производственный корпус, и дойное поголовье из Пряжи переедет в новый дом. «Ильинское» же намерено взять на работу сотрудников молочной фермы, которые ухаживают за животными.

По такой же схеме сейчас пытаются решить проблему зверофермы. Для нее уже есть потенциальный покупатель, который намерен переориентировать предприятие на разведение соболя.

Что будет непосредственно с акционерным обществом «Пряжинское» — сказать трудно. Предприятие накопило большие долги и находится в банкротном состоянии и, по всей видимости, выбранный стиль управления нуждается, как говорят, в правовой оценке со стороны правоохранительных органов.

Прокуратуру просят разобраться не только с фактами жестокого обращения с животными. Работники, уволившиеся больше месяца назад, до сих пор не могут получить расчет и в итоге вынуждены часами стоять возле закрытых дверей головного офиса предприятия в надежде на встречу с руководством. А пока те тянут с оплатой, надзорные органы продолжают принимать заявления от обиженных людей.