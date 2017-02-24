Житель Ленобласти пропал 23 февраля на рыбалке в Карелии

Жительница Лодейного поля разыскивает своего мужа. Как сообщает 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы, женщина обратилась к полицейским после того, как телефон ее мужа оказался выключен, а сам он к назначенному времени на связь не вышел.

По данным издания, рыбак выехал в Карелию в деревню Нурмойла Олонецкого района в 8 утра 23 февраля и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Из особых примет супруга отметила татуировку на руке с именем «Павел», на правом бедре крест, а на предплечье — пронзенное стрелой сердце.

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе ИА «Республика» сообщили, что заявка о поиске рыбака к ним не поступала. Нет информации о розыске рыбака и в региональном управлении МЧС.