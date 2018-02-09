Тренинги по профориентации и самообороне провели для школьников Древлянки

На Древлянке прошел форум для старшеклассников «Окей, Петрозаводск». В нем поучаствовали ученики школ № 46, № 43, Академического лицея и лицея № 1, а также молодые преподаватели.

Идея форума принадлежит «Молодежке ОНФ». Активисты решили собрать на одной площадке школьников и представителей всех молодежных организаций Петрозаводска, чтобы подростки могли поближе познакомиться с существующими в городе проектами и движениями.

— Я прихожу к пониманию того, что от живого общения никуда не уйти, — рассказал один из организаторов, директор Городского центра молодежи Эдуард Хохлов. – Конечно, у всех организаций есть свои группы в соцсетях, официальные сайты. Но ребята не всегда туда заходят, поэтому лишний раз напомнить о себе – штука неплохая. Вот почему мы решили провести в Петрозаводске такого рода форумы.

В актовом зале 46-й школы собрались около 150 человек. Программу разделили на две части: во время первого часа молодежные организации рассказывали о себе, во время второго – проводили для школьников тренинги.

О своей работе старшеклассникам рассказали представители Городского центра молодежи, Карельского регионального центра молодежи, Детско-юношеского центра, центра «Смена», ПетрГУ, Центра развития добровольчества, Российского движения школьников и, собственно, «Молодежки ОНФ».

После презентации участников разделили на четыре команды (по цветам браслетов) и отправили по кабинетам: «желтую» команду – на тренинг по единоборствам, «синюю» — на тренинг Российского движения школьников, «зеленую» — на занятие от Карельского регионального центра молодежи, «красную» — на тренинг со студентами ПетрГУ. Каждую группу ждало что-то особенное, от попыток представить, какие качества будут нужнее всего после апокалипсиса, до попыток защититься от противника под руководством инструктора по рукопашному бою.

Отдельный тренинг подготовили для молодых преподавателей.

— Эта категория недостаточно охвачена совместной работой, у них мало горизонтальных связей, — рассказала председатель совета молодых педагогов Ольга Ковру. – Поэтому мы решили воспользоваться возможностью и в рамках форумов проводить для них интересные мастер-классы. Каждый будет посвящен отдельной теме: организации научно-исследовательской деятельности школьников, игровым технологиям в образовательном процессе. По итогу будем создавать методическое пособие в помощь молодому специалисту.

Форум на Древлянке стал вторым по счету, всего их будет восемь – по количеству полисистемных образовательных округов города. У каждого из них будет своя тематика: если на Древлянке основным направлением стала профориентация, то участников следующего форума на Перевалке ждут тренинги на тему Дня молодого избирателя.