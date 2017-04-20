Комитет по ЖКХ появился в Законодательном собрании

В Законодательном собрании Карелии появился новый профильный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике. Его создание сегодня на сессии одобрило большинство парламентариев.

В компетенцию комитета войдут вопросы энергетики, энергосбережения, жилищных отношений, реформы ЖКХ, деятельности исполнителей коммунальных услуг. Кроме того, новый комитет будет рассматривать законодательные инициативы и иные темы, связанные с АПК, рыбохозяйственным комплексом, социальным развитием села, регулированием использования земель сельхозназначения.

Ранее все эти вопросы находились в ведении комитета по экономической политике, который, по мнению парламентариев, оказался слишком перегружен. В итоге было решено внести изменения в структуру Заксобрания. Председателем нового комитета стал депутат Леонид Лиминчук, его заместителем избрана Татьяна Богданова.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы в структуре парламента у председателя Заксобрания остался один заместитель. До этого момента их было двое. Сейчас должность зампредседателя, которую занимал депутат Андрей Мазуровский, упразднена. Остался только пост первого зампреда, который занимает депутат Ольга Шмаеник.