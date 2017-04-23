Неделя глазами «Республики»: выбор Европы

В мире

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Такую спешку Мэй объяснила тем, что необходимо укрепить «единство правительства» перед процедурой выхода Соединенного Королевства из ЕС. Эксперты считают, что тем самым консервативная партия, которую и представляет Тереза Мэй, надеется получить максимум мест в парламенте, пока идеи партии находят одобрение среди британцев.

Жители Франции в это воскресенье решали, кто же должен стать новым президентом республики. Окончательные итоги появятся уже на следующей неделе, но последняя неделя французам запомнится не жаркими политическими дебатами, а очередным терактом. На этот раз в самом сердце Парижа – на Елисейских полях. Вечером в четверг в центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский, двое были ранены. Стрелок был уничтожен, рядом с ним нашли записку в поддержку запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Судя по данным экзитполов, одним туром президентские выборы во Франции не ограничатся. Пока лидируют бывший министр экономики Эмманююэль Макрон и лидер «Национального фронта»Марин Ле Пен. Оба они набирают от 24 до 22 % голосов. Республиканец Франсуа Фийон заработал около 20% голосов. Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.

В России

Трагические новости пришли из Хабаровска в минувшую пятницу. Молодой человек, входящий в неонацистскую группировку, убил инструктора стрелкового клуба, похитил карабин и два пистолета и отправился к местному управлению ФСБ. Зайдя туда, преступник открыл огонь по находившимся в приемной зоне. Погибли сотрудник спецслужбы и один посетитель. Нападавший был убит.

На этой неделе стало известно о развитии расследования теракта в метро Петербурга. 18 апреля Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов теракта Аброра Азимова, а 20 апреля стало известно, что сотрудники ФСБ установили личность заказчика взрыва в вагоне метро, более подробную информацию в спецслужбах не раскрыли.

Накануне очередного дня рождения Ленина обострилась дискуссия о захоронении его останков. Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект, аргументируя это подходящим историческим моментом и результатами соцопросов; в нижней палате парламента разгорелись жаркие споры, зазвучали обвинения и даже призывы рассмотреть проект в Совете безопасности.

Между непримиримыми «за» и «против» сторонники более взвешенной позиции призывают искать компромисс, избегать кардинальных решений и внимательно отнестись ко всем точкам зрения. Большинство россиян признались социологам, что выступают за захоронение останков Ленина, но даже в их рядах есть немалое число тех, кто считают эту инициативу «не ко времени» и отмечают необходимость подождать.

21 апреля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на платежные карты «Мир». Согласно закону, все банки должны обеспечить прием национальных платежных инструментов до 1 июля.

Кроме того, с 1 июля кредитные организации должны будут выдавать бюджетникам, которые обратятся за открытием нового счета, только карты «Мир». Действующие бюджетники должны перейти на карту «Мир» до 1 июля 2018 года.

В Карелии

Одно из ключевых событий минувшей недели состоялось утром в субботу. Премьер-министр Александр Чепик представил Артуру Парфенчикову новую структуру правительства региона. По его словам, будут сокращены три ведомства, в том числе Государственный контрольный комитет. В результате такой оптимизации численность состава правительства сократится на 10%. И эта работа, по словам Чепика, еще не закончена: будет проведен внутренний аудит в отношении учреждений и юридических лиц, которые дублируют функции министерств и ведомств.

В субботу же правительство республики во главе с врио главы Карелии провело единый день приема граждан. Только в самом здании правительства одновременно работали 18 кабинетов, в которых принимали вопросы, жалобы и предложения от населения. Аналогичный прием вели сотрудники министерств и работники администрации Петрозаводска.

Заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», прошедшее 20 апреля, не преподнесло неожиданностей, но тем не менее, документально оформило первый шаг на пути к выборам главы Карелии. Артур Парфенчиков согласился принять участие в праймериз партии для выдвижения в качестве кандидата на пост главы Карелии.

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию об отмене постановления Петрозаводского горсуда от 13 апреля. Тогда суд постановил смягчить меру пресечения для бывшего директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и поместить ее под домашний арест. Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил женщину под стражей до 19 июня.

Бывшего депутата Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова задержала полиция. Сам Гаврилов рассказал, что его подозревают в вандализме: якобы во время предвыборного периода в августе-сентябре он организовал группу неких людей для нанесения различных надписей краской на стены зданий на Октябрьском проспекте. Следователи МВД пытались арестовать экс-депутата, однако суд не нашел этому законных оснований и оставил Гаврилова на свободе.

Победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года-2017» стала Надежда Агеева, учитель английского языка школы № 2 из Петрозаводска. Она будет представлять Карелию на всероссийском конкурсе. Торжественная церемония закрытия республиканского этапа состоялась в зале петрозаводской школы № 46. На одной сцене собрались педагоги из разных районов. В конкурсе 2017 года приняли участие 15 учителей из 12 районов. В финал вышли семь педагогов, жюри выбрало пятерку сильнейших учителей.